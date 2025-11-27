IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile 37,34 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,809 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 720,41 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 26.11.2025 auf 58,70 EUR belief. Mit einer Performance von +57,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 2,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at