IBEX 35-Wert Mapfre, SAReg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre, SAReg-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mapfre, SAReg-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Mapfre, SAReg-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Mapfre, SAReg-Papier an diesem Tag bei 1,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,201 Mapfre, SAReg-Aktien im Depot. Die gehaltenen Mapfre, SAReg-Anteile wären am 30.01.2024 110,57 EUR wert, da der Schlussstand 2,04 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,57 Prozent erhöht.

Am Markt war Mapfre, SAReg jüngst 6,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at