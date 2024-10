IBEX 35-Wert Mapfre, SAReg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mapfre, SAReg von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Mapfre, SAReg-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Mapfre, SAReg-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Mapfre, SAReg-Aktie bei 2,70 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre, SAReg-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 709,199 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2024 auf 2,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 879,82 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,20 Prozent abgenommen.

Alle Mapfre, SAReg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at