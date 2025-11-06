Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen
Die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,90 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 010,611 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,43 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13 572,51 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,73 Prozent angezogen.
Merlin Properties SOCIMI SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
