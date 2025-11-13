Ausblick: Merlin Properties SOCIMI SA präsentiert Quartalsergebnisse

Merlin Properties SOCIMI SA wird am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,140 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Merlin Properties SOCIMI SA einen Gewinn von 0,120 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,81 Prozent auf 136,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,552 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,560 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 550,7 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 503,0 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

