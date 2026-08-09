Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
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09.08.2026 06:21:32
Illinois Tool Works Authorizes $6 Bln Buyback
(RTTNews) - Illinois Tool Works Inc. (ITW) announced that its Board of Directors authorized a new program to repurchase up to $6 billion of the company's common stock.
In addition, the Board approved a seven percent increase in the company's regular annual cash dividend, raising it from $6.44 to $6.88 per share. The increase will take effect with the fourth-quarter dividend of $1.72 per share, payable on October 9, 2026, to shareholders of record as of September 30, 2026.
ITW closed Friday's regular trading at $296.66 up $1.96 or 0.67%.
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