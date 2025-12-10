Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
10.12.2025 03:03:00
I'm Sounding an Alarm on Beyond Meat Stock Following Its Massive Drop Last Month
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) -- the maker of plant-based meat alternatives that morphed into a meme stock this year -- entered the month of November with the unassuming valuation of just $1.65 per share. Within just three weeks' time, that already tiny number had been cut in half, and Beyond Meat was firmly in the penny stock category, trading at less than $0.86 per share.What went wrong last month? The answer has a lot to do with the company's earnings -- or lack thereof. And it's the No. 1 reason I'm sounding the alarm about Beyond Meat stock today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
