Impfstoffhersteller Biontech legt Zahlen vor

MAINZ (dpa-AFX) - Die Mainzer Biotechnologiefirma Biontech (BioNTech (ADRs)) stellt an diesem Mittwoch ihre Geschäftszahlen für das Gesamtjahr vor. Das Unternehmen hatte unter dem Eindruck eines schrumpfenden Markts für Covid-19-Impfmittel seine Umsatzprognose für 2023 im November gesenkt und erwartet demnach rund vier Milliarden Euro. Anders als der US-Partner und Pharmariese Pfizer oder als Moderna, Konkurrent im Geschäft mit Impfstoffen auf mRNA-Basis, hatte Biontech aber nach einem Verlust im zweiten Quartal im dritten Geschäftsvierteljahr wieder einen Gewinn einfahren können. Mit Spannung erwartet werden auch neue Aussagen von Biontech zur Entwicklung individualisierter Krebstherapien. Eine ganze Reihe an Studien befinden sich in späten Entwicklungsphasen./chs/DP/men