BioNTech Aktie

87,10EUR -1,65EUR -1,86%
BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 12:22:12

BioNTech (ADRs) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 117 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aktuelle Daten zum Wirkstoffkandidaten Pumitamig senkten das Risiko in der Entwicklungspipeline, schrieb David Dai am Donnerstag. Für die weitere Beurteilung seien in naher Zukunft neue Daten im Bereich der Onkologie entscheidend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 117,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 103,35 		Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 100,59 		Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)mehr Nachrichten