Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
20.04.2026 11:58:59
In-Depth Analysis: Palantir Technologies Versus Competitors In Software Industry
This article In-Depth Analysis: Palantir Technologies Versus Competitors In Software Industry originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Palantir präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.04.26
|Palantir-Aktie vor Richtungswechsel? Trump-Effekt und Wood-Investments im Fokus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Palantir-Aktie im Minus: Bericht über NHS-Zugänge für Mitarbeiter sorgt für Kritik (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|122,92
|-1,19%