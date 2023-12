Ina Invest Holding AG / Schlagwort(e): Prognose/ Gewinnwarnung

Ina Invest erwartet marktbedingte Bewertungskorrektur des Immobilienportfolios



14.12.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Glattpark (Opfikon), 14. Dezember 2023 – Ina Invest hat von ihrem Bewerter Wüest Partner die provisorischen Bewertungen ihres Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023 erhalten. Daraus resultiert erwartungsgemäss im Vergleich zum Vorjahr eine marktbedingte Korrektur von rund -2.5%, die erfolgs-, aber nicht Cash-wirksam ist. Die Bewertungskorrektur entspricht der generellen Marktentwicklung. Obschon Ina Invest im Geschäftsjahr 2023 positive operative Entwicklungen und Ergebnisse erzielte, dürfte die Korrektur aus heutiger Sicht zu einem negativen Jahresergebnis in der Grössenordnung von CHF 15 Mio. führen. Ina Invest wird am 27. Februar 2024 im Detail über das Geschäftsjahr 2023 Informieren.

Kontakt für Investoren und Analysten

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com



Kontakt für Medien

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate Development Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner Peer-Gruppe in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

