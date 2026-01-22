Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|
22.01.2026 14:09:47
Independent Bank Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Independent Bank (IBCP) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $18.57 million, or $0.89 per share. This compares with $18.46 million, or $0.87 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $67.42 million from $66.97 million last year.
Independent Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.57 Mln. vs. $18.46 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.87 last year. -Revenue: $67.42 Mln vs. $66.97 Mln last year.
Nachrichten zu Independent Bank Corp Michigan
Analysen zu Independent Bank Corp Michigan
