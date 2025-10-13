SDAX
|
17 269,42
|
144,70
|
0,84 %
|
13.10.2025 22:25:38
INDEX-MONITOR: Medios ersetzt Ceconomy im SDax ab 16. Oktober
ZUG (dpa-AFX) - Die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy (Ceconomy St) muss den SDAX verlassen. Der Titel werde zum 16. Oktober durch die Aktie des Spezialpharmaunternehmen Medios ersetzt, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Montagabend mitteilte. Hintergrund sei, dass der Streubesitz bei Ceconomy unter zehn Prozent gesunken sei, was Voraussetzung für die Berücksichtigung im Index ist.
Im letzten Monat hatte das Bundeskartellamt die Übernahme von Ceconomy durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com freigegeben. In trockenen Tüchern ist das Geschäft damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zuständig. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) könnte noch ein Veto einlegen, wenn sie sicherheitspolitische Bedenken haben sollte./he/ajx
