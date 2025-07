Infineon-Aktie schwächelt - aber Goldman Sachs bleibt optimistisch

• Infineon-Aktie zuletzt unter Druck• Schwachen Zahlen des Konkurrenten NXP belasten• Goldman Sachs bleibt optimistisch und hebt das Kursziel deutlich auf 41,50 Euro an

Der Dienstag brachte kräftige Verluste für die Infineon-Aktie mit sich: Mehr als 3,5 Prozent verlor der deutsche Chiphersteller im XETRA-Handel, nachdem der Konkurrent NXP mit seiner Quartalsbilanz enttäuschte und den gesamten Halbleitermarkt mit sich nach unten zog. Auch am Mittwoch gehört Infineon erneut zu den schwächeren Werten am Markt: Schlussendlich war ein Minus von 3,53 Prozent auf 35,85 Euro zu sehen.

Analyst hebt Kursziel an

Trotz der Skepsis, die die NXP-Zahlen unter Anlegern des Halbleitermarktes ausgelöst haben, zeigt sich die US-Großbank Goldman Sachs weiter optimistisch gestimmt, was den deutschen Chipkonzern angeht. Analyst Alexander Duval empfiehlt die Infineon-Aktie weiterhin zum Kauf und traut dem Unternehmen an der Börse sogar noch einen deutlichen Sprung zu: Das Kursziel hob der Experte von 38 Euro auf 41,50 Euro an, womit der Anteilsschein zum Schlusskurs vom Dienstag noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als elf Prozent hätte.

Dabei verwies Duval auf die mittelfristigen Wachstumserwartungen des Unternehmens.

Quartalszahlen werden Einschätzung erleichtern

Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon-Aktie die hohen Erwartungen noch nicht erfüllen können. In den letzten sechs Monaten liegt das Kursplus bei überschaubaren sechs Prozent, der große Teil dieser Gewinne wurde im letzten Monat erzielt.

Am 5. August wird der Halbleiterkonzern seine Quartalszahlen offenlegen - spätestens dann dürften Anleger die Aussichten des Unternehmens besser beurteilen können, weshalb wohl insbesondere die Konzernprognose unter genauer Beobachtung stehen dürfte.



