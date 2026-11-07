Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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07.11.2026 05:49:16
Interface Inc. Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - Interface Inc. (IFSIA) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $39.22 million, or $0.67 per share. This compares with $46.15 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, Interface Inc. reported adjusted earnings of $39.9 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.6% to $366.74 million from $364.53 million last year.
Interface Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.22 Mln. vs. $46.15 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.78 last year. -Revenue: $366.74 Mln vs. $364.53 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.440 B To $ 1.455 B
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