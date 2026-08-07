Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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07.08.2026 11:34:09
Interface Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Interface Inc. (IFSIA) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $51.407 million, or $0.88 per share. This compares with $32.561 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, Interface Inc. reported adjusted earnings of $51.5 million or $0.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $395.698 million from $375.522 million last year.
Interface Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.407 Mln. vs. $32.561 Mln. last year. -EPS: $0.88 vs. $0.55 last year. -Revenue: $395.698 Mln vs. $375.522 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 370 M To $ 380 M Full year revenue guidance: $ 1.455 B To $ 1.485 B
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