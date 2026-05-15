Interfor Aktie
WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095
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15.05.2026 18:19:22
Interfor Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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