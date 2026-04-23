International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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23.04.2026 13:29:23
International Dividend ETF Shuts Down: Virtus Liquidates VWID (CORRECTED)
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