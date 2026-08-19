Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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19.08.2026 13:15:01
Invesco Nasdaq Biotech vs. Invesco Pharma: How Do These ETFs Stack Up?
The Invesco Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT:PJP) offers concentrated exposure to U.S. drugmakers, while the Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBBQ) provides a broader, lower-cost gateway to the biotechnology and pharmaceutical sectors.Both funds target the healthcare space but employ different approaches. PJP focuses on a tight group of 29 pharmaceutical giants, whereas IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index, offering exposure to a much wider array of mid- and large-cap firms.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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