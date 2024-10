Investment-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Telekom biete gut vorhersagbares Wachstum in unsicheren Zeiten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Einschätzung nach dem Kapitalmarkttag der Bonner.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:21 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 27,46 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,97 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 680 290 Deutsche Telekom-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2024 um 30,7 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vorlegen.

