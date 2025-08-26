Deutsche Telekom Aktie

31,81EUR 0,41EUR 1,31%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.08.2025 13:03:10

Deutsche Telekom Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom beim fairen Aktienwert von 38 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer im deutschen Mobilfunkmarkt schlage sich aufgrund der starken Wettbewerbspositionierung und Marke auch in dem aktuell herausfordernden Umfeld gut, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Haupttreiber für die Aktie bleibe die "Wachstumslokomotive T-Mobile US"./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:49 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Kaufen
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
31,91 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
31,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen

12.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 31,86 1,46% Deutsche Telekom AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:03 freenet Kaufen DZ BANK
13:03 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11:47 UBM Development kaufen Warburg Research
11:16 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:41 PUMA Halten DZ BANK
10:05 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:53 Befesa Hold Deutsche Bank AG
09:53 Dermapharm Hold Warburg Research
09:53 Verve Group Buy Warburg Research
09:38 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:11 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:55 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08:18 Dermapharm Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:40 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:03 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 PUMA Sell UBS AG
06:30 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Fresenius Kaufen DZ BANK
25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.08.25 HORNBACH Add Baader Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
25.08.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 Volkswagen Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Mercedes-Benz Group Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Novartis Neutral UBS AG
22.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
22.08.25 Walmart Kaufen DZ BANK
22.08.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen