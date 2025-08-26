Deutsche Telekom Aktie
|31,81EUR
|0,41EUR
|1,31%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom beim fairen Aktienwert von 38 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer im deutschen Mobilfunkmarkt schlage sich aufgrund der starken Wettbewerbspositionierung und Marke auch in dem aktuell herausfordernden Umfeld gut, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Haupttreiber für die Aktie bleibe die "Wachstumslokomotive T-Mobile US"./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:49 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
31,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
31,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|31,86
|1,46%
