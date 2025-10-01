DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers betrug an diesem Tag 26,51 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37,722 Deutsche Telekom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie auf 29,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 094,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,43 Prozent erhöht.

Insgesamt war Deutsche Telekom zuletzt 138,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at