Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum vierten Quartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Investoren seien mit Blick auf die Quartalsbilanz vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Darmstädter könnten folglich positiv überraschen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 135,05 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 40,69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 146 847 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 3,5 Prozent nach unten.

