Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Merck-Analyse im Fokus 08.08.2025 12:34:48

Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat eine gründliche Analyse des Merck-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:18 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 107,85 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,81 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 62 316 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 21,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Merck KGaA,Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen

11:43 Merck Kaufen DZ BANK
11:40 Merck Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Merck Buy UBS AG
07.08.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Merck Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 108,05 2,95% Merck KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen unterhalb der Nulllinie. An den Börsen in Asien waren am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen