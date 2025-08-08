Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Analyse im Fokus
|
08.08.2025 12:34:48
Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten.
Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Um 12:18 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 107,85 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,81 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 62 316 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 21,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
12:34
|DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.08.25
|Merck-Aktie reduziert Kursverluste: Darmstädter Merck brechen die Gewinne weg (finanzen.at)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|108,05
|2,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen unterhalb der Nulllinie. An den Börsen in Asien waren am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.