Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:18 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 107,85 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,81 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 62 316 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 21,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

