Merck Aktie

107,80EUR 2,85EUR 2,72%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 13:32:06

Merck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien überarbeitet worden wegen der Übernahme von SpringWorks Therapeutics, dem Verkauf des Geschäfts mit Oberflächenlösungen und weiterem Währungs-Gegenwind./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
161,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
104,85 € 		Abst. Kursziel*:
53,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
107,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,35%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen

13:32 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:43 Merck Kaufen DZ BANK
11:40 Merck Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Merck Buy UBS AG
07.08.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 107,85 2,76% Merck KGaA

Aktuelle Aktienanalysen

13:33 Fraport Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:32 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:28 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:15 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:14 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:13 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:11 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:11 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:09 Shell Buy UBS AG
13:06 Eni Neutral UBS AG
13:06 TotalEnergies Buy UBS AG
13:05 BP Neutral UBS AG
13:03 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:31 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
12:29 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
12:22 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
12:20 Diageo Hold Deutsche Bank AG
12:18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12:18 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12:17 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank