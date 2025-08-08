Merck Aktie

Aktie unter der Lupe 08.08.2025 12:34:48

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Kaufen

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Kaufen

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die Merck-Aktie aus.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 151 Euro belassen. Der Life-Science-Bereich des Chemie- und Pharmakonzerns sei zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell seien die Darmstädter aber von negativen Währungskursen und konjunktureller Unsicherheit betroffen. Vor allem die Handels- und Gesundheitspolitik des US-Präsidenten Donald Trump beeinflusse derzeit den Aktienkurs negativ. Aus seiner Sicht hat dies
aber zu einer übertriebenen Unterbewertung geführt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 12:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 107,85 EUR zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62 316 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 21,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Merck 2016,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

11:43 Merck Kaufen DZ BANK
11:40 Merck Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Merck Buy UBS AG
07.08.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Merck Buy UBS AG
Merck KGaA 108,05 2,95% Merck KGaA

