Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktie unter der Lupe
|
08.08.2025 12:34:48
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 151 Euro belassen. Der Life-Science-Bereich des Chemie- und Pharmakonzerns sei zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell seien die Darmstädter aber von negativen Währungskursen und konjunktureller Unsicherheit betroffen. Vor allem die Handels- und Gesundheitspolitik des US-Präsidenten Donald Trump beeinflusse derzeit den Aktienkurs negativ. Aus seiner Sicht hat dies
aber zu einer übertriebenen Unterbewertung geführt.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie legte um 12:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 107,85 EUR zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62 316 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 21,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
12:34
|DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.08.25
|Merck-Aktie reduziert Kursverluste: Darmstädter Merck brechen die Gewinne weg (finanzen.at)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|108,05
|2,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen unterhalb der Nulllinie. An den Börsen in Asien waren am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.