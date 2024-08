Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Siemens-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Für die Elektrifizierung und Industrie-Software habe es eine starke Nachfrage gegeben, schrieb Analyst Nicholas Green in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Segment Automation habe sich der Lagerabbau wie erwartet fortgesetzt. Die Marktreaktion auf die Zahlen sollte positiv sein.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 155,98 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 42,33 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 499 761 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 5,6 Prozent ein. Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 05:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 05:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.