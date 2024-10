Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen und der Optimismus von Konkurrent About You für die weitere Geschäftsentwicklung seien positiv für den Online-Modehändler, schrieb Analyst Yashraj Rajani am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Zalando-Aktienkurs preise allerdings schon ein, dass das Unternehmen die operativen Ergebniserwartungen (Ebit) übertreffen und den Jahresausblick mindestens zum oberen Ende der Zielspannen hin präzisieren werde.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 30,09 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 8,61 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 347 891 Zalando-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 40,3 Prozent zu. Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

