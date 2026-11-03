Investors Are Asking the Wrong Question About Anthropic

The Anthropic S-1 filing released on Oct. 26 held a wealth of information, and its updated filing on Nov. 2 provided even more recent data. In the first nine months of 2026, the artificial intelligence (AI) start-up generated $33.2 billion in revenue, up from the $2.5 billion recorded in the prior-year period. It's also well funded, with cash and cash equivalents of $95.6 billion as of Sept. 30.

We also learned that losses are accelerating:

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