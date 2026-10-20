Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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20.10.2026 11:06:02
IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Are Shaking Wall Street to Its Core With This $1 Billion Warning
Although artificial intelligence has been the talk of Wall Street over the last four years, it's not the only game-changing trend that's helped lift the major stock indexes to new heights. The evolution of quantum computing is also playing an important role.
Four pure-play quantum computing stocks have skyrocketed over the last two years. IonQ (NYSE:IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) have delivered respective gains of 154%, 1,180%, 1,030%, and 738% over the trailing two-year period, as of Oct. 16.
Image source: Getty Images.
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|D-Wave Quantum
|10,49
|-0,52%
|IonQ
|27,79
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
|6,50
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|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|10,35
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