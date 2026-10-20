IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Are Shaking Wall Street to Its Core With This $1 Billion Warning

Although artificial intelligence has been the talk of Wall Street over the last four years, it's not the only game-changing trend that's helped lift the major stock indexes to new heights. The evolution of quantum computing is also playing an important role.

Four pure-play quantum computing stocks have skyrocketed over the last two years. IonQ (NYSE:IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) have delivered respective gains of 154%, 1,180%, 1,030%, and 738% over the trailing two-year period, as of Oct. 16.

Image source: Getty Images.

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