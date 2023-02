IPO: IONOS-Aktie tut sich am ersten Handelstag schwer - Erstkurs unter Ausgabepreis

Die Papiere der Webhosting-Tochter von United Internet IONOS starteten via XETRA mit 18,40 Euro bereits leicht unter dem Ausgabepreis von 18,50 Euro. Den ersten XETRA-Handelstag beendete die IONOS-Aktie letztlich um 4,67 Prozent billiger bei 17,54 Euro.

Mit 18,50 Euro waren die Anteilsscheine ohnehin am unteren Ende der angepeilten Spanne von bis zu 22,50 Euro je Papier abgegeben worden. Das gesamte Platzierungsvolumen lag damit bei 447 Millionen Euro. Angesichts des ruhigen Emissionsgeschäfts zum Jahresstart ist es bisher sogar weltweit der größte Börsengang 2023.

Papiere von United Internet tendierten via XETRA mit minus 0,6 Prozent auf 21,50 Euro recht unauffällig.

IONOS schließt vor IPO neuen Kreditvertrag mit United Internet

Der Börsenneuling IONOS hat wenige Tage vor seinem Börsengang seinen Kredit umgeschuldet. Am 27. Januar schloss der Webhoster im Zusammenhang mit dem IPO einen Kreditvertrag über 1,245 Milliarden Euro mit seinem Mutterkonzern United Internet AG ab.

Der neue Kreditvertrag löst drei bestehende Kreditvereinbarungen zwischen den Unternehmen ab, die am 26. Januar 2017, am 28. März 2017 bzw. am 17. August 2018 abgeschlossen wurden. Das neue Kreditvolumen entspricht der insgesamt noch ausstehenden Kreditsumme, wie IONOS mitteilte. Auf den Betrag sind quartalsweise Zinsen in Höhe von 6,75 Prozent p.a. zu zahlen. Die Kreditraten sind jährlich aus überschüssiger Liquidität zu zahlen, mit einer vollständigen Rückzahlung sei bis zum 15. Dezember 2026 zu rechnen.

