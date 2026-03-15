Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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15.03.2026 13:00:07
Iran war should prompt a North Sea rethink
Sweating the UK’s natural gas assets can support the country’s green transitionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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