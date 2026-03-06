Alphabet C Aktie
Is Alphabet Stock Going to $1,000?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is one of the most successful companies that the world has ever seen. Its gargantuan market cap of $3.7 trillion trails only Nvidia and Apple. With its popular platforms and apps, this business deserves credit for making the internet more accessible for people.And investors have reaped the rewards. Shares have climbed an impressive 729% in the past 10 years. Is this top artificial intelligence (AI) stock headed from $307.65 today to $1,000?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
