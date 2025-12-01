Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

01.12.2025 20:00:00

Is Ares Capital Stock a Buy Now?

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) is somewhat outside the mainstream when it comes to investing. The lofty 9.3% dividend yield on offer is attractive. However, you need to understand what you are buying, or you could end up disappointed with the company's performance. Here's why ultra-high-yield Ares Capital could be a buy now and, perhaps more importantly, for whom.Ares Capital is a business development company (BDC). This is a highly specialized corporate structure designed to distribute income to shareholders in a tax-efficient manner. The company avoids corporate-level taxation by distributing at least 90% of taxable income as dividends. The trade-off is that shareholders must treat those dividends as income when reporting their taxes. The 9.3% dividend yield is partly a reflection of Ares Capital being a BDC.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
