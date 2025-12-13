Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
13.12.2025 16:25:00
Is Micron Technology Stock a Buy Right Now?
Micron Technology (NASDAQ: MU) is experiencing a significant surge in its memory business, which has driven its stock price up 85% over the last three months.Micron is a leading supplier of memory chips, including dynamic random access memory (DRAM), that is used in computers, phones, and increasingly data centers. DRAM is basically a commodity product and is highly competitive. The company's recent growth would suggest an opportunity for investors, but it depends on whether data center demand can drive sustainable revenue growth over the long term.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
