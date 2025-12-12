NASDAQ 100

25 196,73
-489,95
-1,91 %
<
Kursentwicklung im Fokus 12.12.2025 22:34:38

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ 100 gab schlussendlich nach.

Am Freitag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,91 Prozent auf 25 196,73 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,604 Prozent leichter bei 25 531,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 686,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 25 104,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 605,88 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,18 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Wert von 25 517,33 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 24 092,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 615,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 20,12 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit lululemon athletica (+ 9,60 Prozent auf 204,97 USD), Linde (+ 3,21 Prozent auf 416,24 USD), Tesla (+ 2,70 Prozent auf 458,96 USD), Monster Beverage (+ 2,04 Prozent auf 73,97 USD) und Adobe (+ 1,71 Prozent auf 356,43 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Broadcom (-11,43 Prozent auf 359,93 USD), Constellation Energy (-7,03 Prozent auf 351,98 USD), Micron Technology (-6,70 Prozent auf 241,14 USD), AppLovin (-6,46 Prozent auf 670,67 USD) und Marvell Technology (-5,60 Prozent auf 84,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 53 761 752 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,803 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com



