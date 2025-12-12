Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,70 Prozent auf 25 249,91 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,604 Prozent auf 25 531,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25 686,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 605,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 104,68 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1,98 Prozent nach. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 25 517,33 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 24 092,19 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 21 615,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,38 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell lululemon athletica (+ 9,94 Prozent auf 205,59 USD), Linde (+ 3,13 Prozent auf 415,92 USD), Tesla (+ 1,83 Prozent auf 455,07 USD), Adobe (+ 1,52 Prozent auf 355,75 USD) und Netflix (+ 1,49 Prozent auf 95,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-11,01 Prozent auf 361,62 USD), Constellation Energy (-6,13 Prozent auf 355,38 USD), Micron Technology (-5,02 Prozent auf 245,49 USD), Marvell Technology (-4,14 Prozent auf 85,73 USD) und Lam Research (-4,08 Prozent auf 161,82 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 26 451 107 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,803 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 5,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

