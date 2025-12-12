Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter

Der NASDAQ 100 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,57 Prozent auf 25 539,29 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,604 Prozent auf 25 531,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25 686,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 486,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 605,88 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,852 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 25 517,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 092,19 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 21 615,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21,76 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit lululemon athletica (+ 12,22 Prozent auf 209,87 USD), Netflix (+ 2,71 Prozent auf 96,64 USD), Tesla (+ 2,56 Prozent auf 458,35 USD), Linde (+ 2,22 Prozent auf 412,27 USD) und Adobe (+ 1,96 Prozent auf 357,30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-8,70 Prozent auf 371,00 USD), Micron Technology (-3,08 Prozent auf 250,51 USD), AppLovin (-2,23 Prozent auf 701,02 USD), Palantir (-2,10 Prozent auf 183,60 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-1,20 Prozent auf 218,78 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 453 207 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,803 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at