NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

Am Mittwoch stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,42 Prozent auf 25 776,44 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,145 Prozent tiefer bei 25 631,59 Punkten, nach 25 668,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25 835,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 504,30 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,068 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der NASDAQ 100 25 611,74 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 849,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 368,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,89 Prozent nach oben. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Old Dominion Freight Line (+ 5,66 Prozent auf 157,32 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,86 Prozent auf 726,21 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,49 Prozent auf 29,53 USD), Micron Technology (+ 4,47 Prozent auf 263,71 USD) und Paccar (+ 4,20 Prozent auf 113,48 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil MercadoLibre (-5,00 Prozent auf 1 970,73 USD), Netflix (-4,14 Prozent auf 92,71 USD), T-Mobile US (-2,99 Prozent auf 195,32 USD), AppLovin (-2,94 Prozent auf 703,28 USD) und Microsoft (-2,74 Prozent auf 478,56 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 558 324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,872 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at