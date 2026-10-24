MP Materials a Aktie

MP Materials a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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24.10.2026 14:26:00

Is MP Materials Stock a Millionaire Maker?

MP Materials (NYSE: MP) has ample long-term growth potential, but can it become a "millionaire maker?" Trading at a nearly $7 billion valuation, the company has grown very far, very fast, making it questionable whether a small investment can grow into a $1 million position.

Yet while MP Materials stock may not make you a millionaire, growth investors may want to consider it a speculative buy, given its potential to make big moves on news about its efforts to further develop its Mountain Pass rare-earth production site in California.

Image source: Getty Images.

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