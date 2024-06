Is Nvidia Stock a Buy Now?

Chip designer Nvidia (NASDAQ: NVDA) looks virtually unstoppable right about now.The company crushed Wall Street's expectations and management's guidance targets in last week's first-quarter report. A global thirst for artificial intelligence (AI) systems, and particularly for semi-creative generative AI platforms, drove Nvidia 's results through the ceiling again.As a result, the stock soared to fresh all-time highs. With a market capitalization of $2.85 trillion, only Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Apple (NASDAQ: AAPL) can claim a larger market value nowadays.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel