Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
04.03.2026 07:30:00
Is Opendoor Technologies Stock Going to $10?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) was supposed to be the great digital real estate disruptor, offering a better way to buy and sell homes using artificial intelligence (AI) to simplify the process. However, it hasn't been able to live up to its potential since mortgage interest rates have soared, and the business has been under incredible pressure.But with a new CEO in place and a brand-new strategy, things might be looking up. A $10 price tag implies almost doubling from today's levels. Could that happen?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc
|
20.02.26
|Opendoor-Aktie beflügelt: Anleger reagieren erfreut auf Bilanz des Immobilien-Plattformer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.11.25