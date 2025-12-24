Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
24.12.2025 10:30:00
Is Plug Power Yesterday's News?
At its peak, Plug Power (NASDAQ: PLUG) had a market capitalization exceeding $35 billion. Today, the pioneering hydrogen company is worth less than $3 billion. Meanwhile, its stock price is down 99.9% from its peak, currently trading at around $2 per share. While Plug Power believes its best days still lie ahead, here's why the hydrogen stock might be yesterday's news.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Plug Power Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,74
|-3,82%