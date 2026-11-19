Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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19.11.2026 17:30:02
Is Rigetti Computing a Buy Right Now?
Investors have flocked to quantum computing stocks over the past several years, hoping that advancements in the industry will not only bring about next-generation technological breakthroughs but also significant sales and earnings growth.
Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) has been the top choice among investors, with its share price skyrocketing more than 700% over the past three years. But is Rigetti stock worth buying right now?
I think not. Rigetti has minimal sales, trades at a premium, and has no profits. Here's what investors should know.
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Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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09.11.26
|Ausblick: Rigetti Computing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.08.26
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|7,07
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