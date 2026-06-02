Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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02.06.2026 11:05:00

Is Sandisk a Millionaire-Maker Stock?

When Sandisk (NASDAQ: SNDK) was spun off from Western Digital last year, it was generating solid, steady revenue, and most investors could not have anticipated that it would accelerate to 250% revenue growth with a mind-boggling 4,600% stock gain just a year and a half later. Those who did, or were lucky enough to buy shares on a bit of confidence, might already have been made millionaires -- a $25,000 investment at the time of the spinoff is worth nearly $1.2 million today.It's the stuff investor dreams are made of. But now that the secret's out, and millions have already been made, is Sandisk still a millionaire-maker stock?Image source: Sandisk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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