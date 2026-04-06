Wheaton Precious Metals Aktie
WKN DE: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
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06.04.2026 11:30:00
Is Wheaton Precious Metals a Good Inflation Hedge?
The inflation rate has been slowing down this year. It grew at a 2.4% annualized rate in February, down from 2.7% last year and a peak of 7% in 2021. However, with oil prices surging due to the war with Iran, inflation could reaccelerate. Here's a look at whether gold and silver streaming company Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) is a good inflation hedge.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.03.26
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Analysen zu Wheaton Precious Metals
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