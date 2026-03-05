JENOPTIK Aktie
JENOPTIK-Aktie weit im Plus - MDAX-Aufstieg überrascht
Am Vormittag betrug das Kursplus bei dem Technologieunternehmen via XETRA 4,27 Prozent auf 28,80 Euro. In der Spitze hatte sich der Kurs sogar bis auf wenige Cent der 30-Euro-Marke genähert, die letztmals im Juni 2024 getestet worden war.
Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitgeteilt hatte, wird JENOPTIK als Aufsteiger begleitet vom Motorenbauer DEUTZ und dem Stahlkonzern Salzgitter. Allerdings sagte ein Börsianer, es sei eine gewisse Überraschung, dass JENOPTIK zu dieser Gruppe zählt.
Möglich gemacht hat den Aufstieg die Rally in den vergangenen Wochen, denn Ende des Vorjahres waren die JENOPTIK-Aktien noch unter 20 Euro gehandelt worden. Aktuell sind sie mit einem fast 50 Prozent großen Jahresplus der 2026 zweitbeste SDax-Wert nach dem Chipunternehmen Elmos.
