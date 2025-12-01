Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

Führungswechsel 01.12.2025 14:18:41

JENOPTIK verliert Aufsichtsratsvorsitzenden - Aktie tiefer

JENOPTIK verliert Aufsichtsratsvorsitzenden - Aktie tiefer

JENOPTIK verliert zum Jahresende seinen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Wie der SDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, will Matthias Wierlacher zum 29. Dezember 2025 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums niederlegen. Der Aufsichtsrat werde "zeitnah" einen Nachfolger wählen.

Erst vor knapp einer Woche hatte JENOPTIK mitgeteilt, dass CEO Stefan Traeger zum 15. Februar das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen sucht nun einen Nachfolger.

Via XETRA zeigt sich die JNEOPTIK-Aktie zeitweise 4,15 Prozent tiefer bei 18,92 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)

DOW JONES

Bildquelle: JENOPTIK

27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
14.11.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.11.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 18,94 -3,42% JENOPTIK AG

