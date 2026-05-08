Johnson Outdoors Aktie
WKN: 881525 / ISIN: US4791671088
08.05.2026 12:06:13
Johnson Outdoors Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Johnson Outdoors Inc. (JOUT) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $9.40 million, or $0.89 per share. This compares with $2.30 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.5% to $194.48 million from $168.35 million last year.
Johnson Outdoors Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.40 Mln. vs. $2.30 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.22 last year. -Revenue: $194.48 Mln vs. $168.35 Mln last year.
