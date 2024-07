Joyn gewinnt in einem Jahr fast 50 Prozent Nutzer dazu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Joyn ist offensichtlich auf Erfolgskurs. Das Streaming-Portal der Senderfamilie ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) hat im Vergleich zu vor einem Jahr 47 Prozent bei den monatlichen Video-Nutzerinnen und -Nutzern hinzugewonnen. Das geht aus den am Mittwoch in München veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2024 hervor. Totale Zahlen nannte Joyn nicht. Monatliche Nutzer sind die Menschen, die mindestens einmal im Monat Gebrauch von dem Streaming-Angebot machen. Die Sehdauer legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent zu. Neben eigenen Produktionen des Medienhauses wie "Germany's Next Topmodel" und "Big Brother" war auch Fußball ein Wachstumstreiber, unter anderem mit EM-Livestreams des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Joyn-App./bok/DP/jha